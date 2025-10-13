Украинские дроны-перехватчики сейчас уничтожают вражеские ударные БпЛА с эффективностью 68%. Главная проблема для масштабирования производства – финансирование.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о производстве дронов-перехватчиков?

Лидер Украины заявил, что нынешний процент успешного уничтожения вражеских ударных БпЛА украинскими дронами-перехватчиками составляет 68%. По его словам, эта эффективность будет повышаться.

Также он добавил, что в Украине есть несколько компаний, которые уже развернули массовое производство таких перехватчиков. Они являются одним из самых дешевых способов противодействия дронам врага.

Один такой дрон стоит примерно 3,5 – 5 тысяч долларов. Это самый дешевый способ. И можно использовать 2 – 3 перехватчика против одного иранского "Шахеда", который стоит более 100 тысяч долларов,

– сказал президент Украины.

В то же время украинский лидер подчеркнул нехватку финансирования. "Вопрос в деньгах, и это реальная проблема", – сказал он.

Зеленский объяснил, что для реального масштабирования нужны тысячи таких дронов.

То есть нам нужно иметь тысячу таких перехватчиков. А сегодня у нас не хватает денег, чтобы частные производители нарастили производство,

– подчеркнул Зеленский.

Президент выразил надежду, что Украина все же придет к увеличению производства.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала сказал, что дроны-перехватчики и мобильные группы могут не справиться с массовыми атаками. Гораздо эффективнее наносить сотнями ударов по местам запуска.

Что известно о производстве дронов в Украине?