Українські дрони-перехоплювачі наразі знищують ворожі ударні БпЛА з ефективністю 68%. Головна проблема для масштабування виробництва – фінансування.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.

Дивіться також Зафіксовано влучання на 7 локаціях: Повітряні сили розповіли про нічний удар "Шахедами"

Що сказав Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів?

Лідер України заявив, що нинішній відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами становить 68%. За його словами, ця ефективність буде підвищуватися.

Також він додав, що в Україні є кілька компаній, які вже розгорнули масове виробництво таких перехоплювачів. Вони є одним з найдешевших способів протидії дронам ворога.

Один такий дрон коштує приблизно 3,5 – 5 тисяч доларів. Це найдешевший спосіб. І можна використати 2 – 3 перехоплювачі проти одного іранського "Шахеда", який коштує понад 100 тисяч доларів,

– сказав президент України.

Водночас український лідер підкреслив брак фінансування. "Питання у грошах, і це реальна проблема", – сказав він.

Зеленський пояснив, що для реального масштабування потрібні тисячі таких дронів.

Тобто нам потрібно мати тисячу таких перехоплювачів. А сьогодні в нас не вистачає грошей, щоб приватні виробники наростили виробництво,

– наголосив Зеленський.

Президент висловив сподівання, що Україна все ж таки прийде до збільшення виробництва.

До слова, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу сказав, що дрони-перехоплювачі та мобільні групи можуть не впоратись з масовими атаками. Набагато ефективніше завдавати сотнями ударів по місцях запуску.

Що відомо про виробництво дронів в Україні?