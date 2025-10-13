Дрони-перехоплювачі для "Шахедів" ефективні, але питання у грошах, – Зеленський
- Українські дрони-перехоплювачі знищують ворожі БпЛА з ефективністю 68%, але для збільшення виробництва бракує фінансування.
- Дрони-перехоплювачі коштують 3,5 – 5 тисяч доларів, і для масштабування потрібні тисячі одиниць.
Українські дрони-перехоплювачі наразі знищують ворожі ударні БпЛА з ефективністю 68%. Головна проблема для масштабування виробництва – фінансування.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.
Дивіться також Зафіксовано влучання на 7 локаціях: Повітряні сили розповіли про нічний удар "Шахедами"
Що сказав Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів?
Лідер України заявив, що нинішній відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами становить 68%. За його словами, ця ефективність буде підвищуватися.
Також він додав, що в Україні є кілька компаній, які вже розгорнули масове виробництво таких перехоплювачів. Вони є одним з найдешевших способів протидії дронам ворога.
Один такий дрон коштує приблизно 3,5 – 5 тисяч доларів. Це найдешевший спосіб. І можна використати 2 – 3 перехоплювачі проти одного іранського "Шахеда", який коштує понад 100 тисяч доларів,
– сказав президент України.
Водночас український лідер підкреслив брак фінансування. "Питання у грошах, і це реальна проблема", – сказав він.
Зеленський пояснив, що для реального масштабування потрібні тисячі таких дронів.
Тобто нам потрібно мати тисячу таких перехоплювачів. А сьогодні в нас не вистачає грошей, щоб приватні виробники наростили виробництво,
– наголосив Зеленський.
Президент висловив сподівання, що Україна все ж таки прийде до збільшення виробництва.
До слова, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу сказав, що дрони-перехоплювачі та мобільні групи можуть не впоратись з масовими атаками. Набагато ефективніше завдавати сотнями ударів по місцях запуску.
Що відомо про виробництво дронів в Україні?
Україна розвиває дрони-перехоплювачі, співпрацює з міжнародними компаніями та інвестує в національне виробництво для ефективного збиття ворожих безпілотників Shahed.
Наразі є перехоплювачі, здатні збивати реактивні "Шахеди". Проте їхня ефективність залежить від підготовки операторів, моделі самого дрона та погодних умов.