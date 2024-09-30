Об этом 24 Каналу рассказал заместитель министра обороны Украины Денис Клименков, отметив, что украинские компании составляют большинство поставщиков. Они производят не только вооружение, но и вещевое обеспечение для ВСУ.

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Как Министерство обороны сотрудничает с украинскими производителями

Заместитель министра обороны Украины рассказал, что важным является развитие собственного производства оружия и всего, чего требует украинская армия. Наша страна перешла на этап технологической войны и работает над увеличением количества наших производителей.

Со своей стороны мы активно кодифицируем изделия, ищем новейшие технологические решения для получения преимущества на поле боя,

– отметил Клименков.

Например, за последний год Министерство обороны Украины инвестировало примерно 4 миллиарда долларов в украинскую экономику, активно привлекая именно наших производителей к процессу обеспечения армии.

Большинство наших поставщиков – украинские компании. Это повышает конкуренцию на рынке и способствует развитию оборонного потенциала Украины,

– отметил заместитель министра обороны Украины.

По словам Клименкова, особое внимание Министерство обороны уделяет украинскому производству БпЛА и инвестирует в производство роботизированных систем. В частности, закупает наземные дроны-камикадзе и машины для разминирования.

Современные роботизированные системы помогают сохранить жизнь военных, заменяя их на передовой,

– добавил заместитель министра обороны Украины.

Кроме того, Министерство внедряет новейшие технологии не только в сфере вооружения, но и в вещевом обеспечении. Сейчас завершается разработка антитепловизионных пончо-накидок, которые будут поглощать инфракрасное излучение, помогая украинским военным оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас каждый второй боеприпас на фронте является украинского производства. Кроме того, наша страна первой в мире ввела технологию "роя дронов", что помогло уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага.