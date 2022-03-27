На одном из блокпостов крапивницкие гвардейцы задержали мужчину, у которого был поддельный паспорт.

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Установить это оказалось довольно просто. Ведь в украинских паспортах есть страницы, обязательные для заполнения. Это 1, 2 и 11 страница. На 11-й странице есть данные о месте регистрации.

Именно на 11-й странице у задержанного ничего не было, что и вызвало подозрение в подделке документа.



Поддельный паспорт, обнаруженный в Кропивницком / Фото Нацгвардии

После этого во время общения и осмотра автомобиля и вещей гвардейцами у мужчины был обнаружен так называемый "паспорт", который ему выдали оккупационные власти на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

Мужчина не мог объяснить цель своего приезда в город и неуверенно отвечал на вопросы гвардейцев.