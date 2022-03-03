В прокуратуру можно отправлять фото или видео, а также показания очевидцев. Это можно делать на любом языке, для прокурора сделают перевод.

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Всех желающих просят сообщать об убийствах российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударах по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам.

Все данные просят отправлять на электронный ящик otp.informationdesk@icc-cpi.int.

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