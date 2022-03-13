В ведомстве отметили, уже установлено, что 12 марта 2022 года в городе Каховка Херсонской области пропал журналист газеты "Новый день". По данным следствия, его похитили российские оккупанты.

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Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного правонарушения. Ход досудебного расследования взят на контроль областной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине они похищают предпринимателей, которые имеют четкую проукраинскую позицию.