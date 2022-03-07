При процессуальном руководстве органов прокуратуры Киевской области возбуждено уголовное производство по факту убийства гражданских лиц по статье 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

На тему Гостомель, Буча и Ирпень стали вторым донецким аэропортом, – МВД

6 марта 2022 года, с нарушением законов войны, военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по автомобилю, который двигался по Житомирской трассе возле села Гореничи. В результате обстрела погибла одна женщина.

Оккупанты также произвели обстрел автомобиля в поселке городского типа Гостомель в Бучанском районе. В результате погибли мужчина и женщина.

Военные преступления России / Фото из фейсбука Киевской областной прокуратуры

Прокуроры Киевской области продолжают фиксировать все действия страны-агрессора.

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