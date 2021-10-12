Прокуроры будут обжаловать решение Печерского райсуда в апелляционном порядке. Они будут настаивать на содержании под стражей для Медведчука.
Событие дня Медведчука снова отправили под домашний арест
Медведчук дома: прокуроры будут подавать апелляцию
Прокуратура собирается доказать, что такая мера мера необходима из-за рисков возможного побега. К тому же из-за связей с представителями России и террористами.
По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица,
– отметили в генпрокуратуре.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что сейчас в уголовном производстве не установлены все соучастники и не допрошены все свидетели. Там отметили, что часть из них не предоставляет достоверные показания из-за опасений перед Медведчуком или его сообщниками.
К тому же суд не учел тяжесть инкриминируемого и наличие у Медведчука подозрения по другому делу.
Дело Медведчука касательно госизмены: главное
- Виктору Медведчуку 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме.
- Дело касается угля, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе.
- Политик, как утверждает СБУ и Офис генпрокурора, способствовал схемам для поставки угля с оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.
- Медведчук на записях телефонных разговоров (да, это те самые, обнародованные Bihus.Info) утверждал, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины.
- Это второе подозрение для кума Путина. Относительно первого, то оно касается государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По нему нардеп с мая находился под круглосуточным домашним арестом по другому делу.