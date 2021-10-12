Прокуроры будут обжаловать решение Печерского райсуда в апелляционном порядке. Они будут настаивать на содержании под стражей для Медведчука.

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Прокуратура собирается доказать, что такая мера мера необходима из-за рисков возможного побега. К тому же из-за связей с представителями России и террористами.

По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица,

– отметили в генпрокуратуре.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что сейчас в уголовном производстве не установлены все соучастники и не допрошены все свидетели. Там отметили, что часть из них не предоставляет достоверные показания из-за опасений перед Медведчуком или его сообщниками.

К тому же суд не учел тяжесть инкриминируемого и наличие у Медведчука подозрения по другому делу.

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