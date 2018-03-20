Прокуратура Германии провела обыски в штаб-квартире Volkswagen

Следователи изъяли документы и большие объемы данных" в 13-ти офисах Volkswagen в Вольфсбурге. Сотрудники компании подозреваются в "манипулировании рынком".

Прокуратура немецкого города Брауншвейг в начале марта провела ряд обысков в штаб-квартире автоконцерна Volkswagen (VW) в Вольфсбурге. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил немецкий еженедельник WirtschaftsWoche, сообщает DW.

"Мы можем подтвердить, что обыски были", – сказал изданию представитель VW.

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Следственные действия проводились в 13-ти офисах компании, были изъяты документы и большие объемы данных", которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты.

Правоохранительные органы имели целью выявить лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. 9 декабря 2015 года концерн обнародовал сообщение, в котором содержалась "недостоверная информация" по показателям уровня вредных выбросов дизельных автомобилей.

В конце января вокруг VW вспыхнул новый скандал. Газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и Stuttgarter Zeitung сообщили, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали ряд опасных экспериментов с участием людей. Упомянутые эксперименты проводились Европейским исследовательским союзом защиты окружающей среды и здоровья в транспортной отрасли (EUGT).

Во время этих исследований, которые проводились с согласия самих участников, здоровых людей подвергали короткому воздействию диоксида азота, который считается одним из самых токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей, сообщили СМИ со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет EUGT за 2012-2015 годы.

Согласно этим данным, в Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они в течение нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂. Результаты этого исследования были опубликованы в 2016 году.