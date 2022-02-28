Прокурор Международного суда обнародовал заявление о начале расследования. Об этом говорится в сообщении 28 февраля.

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Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в мой офис. Но я дважды воспользовался своими прерогативами,

– сказал прокурор.

Карим Хан объяснил, что:

первая декларация, поданная правительством Украины, признала юрисдикцию МКС относительно вероятных преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014;

вторая – продлила этот период на открытой основе, чтобы охватить продолжающиеся преступления.

Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как якобы военные преступления, так и преступления против человечества,

– заявил прокурор.

Более того, он поручил своей команде изучить все возможности сохранения доказательств. Следующий шаг – продолжение поиска и получения разрешения от Палаты на открытие расследования.

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