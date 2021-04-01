Киевского прокурора и работника Службы безопасности Украины подозревают в вымогательстве взятки. Речь идет о сумме в 100 тысяч долларов.

Обвинительный акт уже направили в суд. Подозреваемые составляли ложные документы о начале досудебного расследования о деятельности одного из банков.

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Что установили следователи

Следователи Государственного бюро расследований установили, что после этого работник Киевской городской прокуратуры требовал от служебного лица учреждения взятку в 100 тысяч долларов. Со своей стороны прокурор обещал:

закрыть уголовное производство;

в дальнейшем обеспечить нерегистрацию уголовных производств;

назвать якобы заказчиков преследований, которые являются конкурентами банка.



Прокурора и работника СБУ задержали / коллаж 24 канала



Они требовали 100 тысяч долларов / Фото Нацполиции

В июне 2020 года прокурора задержали в помещении банка. Тогда он получал взятку. Впоследствии установили причастность к противоправной деятельности и его сообщника – работника СБУ.

Прокурор и работник СБУ требовали 100 тысяч долларов: смотрите видео ГБР

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