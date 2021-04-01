Требовали 100 тысяч долларов: прокурора и работника СБУ подозревают в коррупции
Киевского прокурора и работника Службы безопасности Украины подозревают в вымогательстве взятки. Речь идет о сумме в 100 тысяч долларов.
Источник:Госбюро расследований
Обвинительный акт уже направили в суд. Подозреваемые составляли ложные документы о начале досудебного расследования о деятельности одного из банков.
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Что установили следователи
Следователи Государственного бюро расследований установили, что после этого работник Киевской городской прокуратуры требовал от служебного лица учреждения взятку в 100 тысяч долларов. Со своей стороны прокурор обещал:
- закрыть уголовное производство;
- в дальнейшем обеспечить нерегистрацию уголовных производств;
- назвать якобы заказчиков преследований, которые являются конкурентами банка.
Прокурора и работника СБУ задержали / коллаж 24 канала
Они требовали 100 тысяч долларов / Фото Нацполиции
В июне 2020 года прокурора задержали в помещении банка. Тогда он получал взятку. Впоследствии установили причастность к противоправной деятельности и его сообщника – работника СБУ.
Прокурор и работник СБУ требовали 100 тысяч долларов: смотрите видео ГБР
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