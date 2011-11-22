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      Промышленные электростанции - решение для бизнеса

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      В поисках энергонезависимости. Вопрос автономного и бесперебойного энергоснабжения одинаково остро стоит как на производстве, так и в строительстве, в работе спецслужб, жизнеобеспечение которых часто возможно только в автономном режиме. А в центральных электросетях случаются форс-мажорные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для работы компаний.

      Эффективным решением таких проблем могут стать генераторы и промышленные электростанции, говорят эксперты.

      "Как правило, предприятия имеют почти непрерывный цикл работы. Сегодня больницы имеют очень дорогое оборудование. Большинство компаний работают круглосуточно. В связи с этим, никаких эксцессов с перебоем электропитания быть не должно. Энергонезависимость очень важна", - говорит директор "Т . Л. Индастриал" Дмитрий Беседин.

      Для промышленных предприятий и бизнеса, наиболее удачным решением автономного энергоснабжения является дизельная электростанция, уверены специалисты. Именно дизельные электростанции сейчас - на пике популярности и в коммерческом секторе, и среди индивидуальных потребителей. "Существует немало решений. Это установка аккумуляторных батарей, стоек электропитания, но это дорогостоящее оборудование. Соотношение цены и качества - это все же дизельные электростанции, которые позволяют полностью гарантировано питать весь процесс производства", - утверждает Дмитрий Беседин.

      Кроме соотношения цены и качества, использование дизельных электростанций имеет еще ряд преимуществ. "Преимущество дизельных электростанций в простоте обслуживания и простоте эксплуатации. Также они доступны по цене и занимают мало места. Их производят давно и постоянно совершенствуют, поэтому они надежны", - отметил эксперт.

      Впрочем, установка дизельных электростанций - процесс сложный, говорят эксперты. Поэтому монтаж следует доверять только специалистам. Поскольку, в случае неправильной установки оборудования, может снизиться уровень эффективности его работы.
       

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