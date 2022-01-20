На территории холла расположены семь интерактивных локаций, на которых имитирована деятельность рабочих профессий. Среди них:

слесарь;

токарь;

сварщик;

машинист крана;

электромонтер;

огнеупорщик;

машинист тепловоза.

Подростки могут выполнить предложенные задания и одновременно получить общую информацию о том, как работает крупное промышленное предприятие.

Очень интересно, все было очень понятно и все очень круто объясняли. На самом деле мне понравилось все, но больше всего, пожалуй, виртуальная реальность,

– рассказала девятиклассница Карина Сёмкина.

Девушка добавила, что работа в металлургическом комплексе очень интересна и очень важна в нашей жизни.

Организатором Steel Tok стала металлургическая группа компаний "Метинвест", давно и серьезно занимающаяся подготовкой производственных кадров. Для этого даже создают новые учебные заведения. Но для того, чтобы там было кого учить, профориентацию начинают уже на уровне средних и старших классов школ.