Об этом 24 Каналу рассказал журналист Telegram-канала "Можем объяснить" Илья Давлятчин, отметив, что количество просмотров федеральных каналов и пропагандистских ток-шоу стремительно падает каждый месяц. Именно поэтому даже небольшие независимые площадки в настоящее время представляют серьезную угрозу для кремлевского режима.

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Рейтинги российской пропаганды скатились до нуля

По словам журналиста, россияне постепенно перестают верить пропаганде. Зрители все реже включают программы Скабеевой, Попова, Норкина и других ключевых фигур российского телевидения, что четко демонстрируют телевизионные измерения.

Показательным примером провала государственной телемашины является канал Solovyov.live, который в свое время без конкурса занял сетку вещания Euronews.

Его рейтинг на данный момент составляет ноль целых ноль десятых процента. То есть, если мы разберем в абсолютных цифрах, то примерно на тысячу человек этот канал смотрят трое-четверо– подчеркнул журналист.

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Аналогичная ситуация произошла и с радио "Спутник", которое незаконно отобрало частоту у "Эха Москвы". Если ранее независимое СМИ стабильно занимало первое место среди столичных радиостанций, то его пропагандистский преемник сейчас находится на пятом месте с конца списка.

Пропаганда маскирует войну под развлекательный контент

Теряя интерес к классическим политическим передачам, пропагандисты пытаются интегрировать военные послания в развлекательный сегмент. В частности, в программе Андрея Малахова все чаще появляются российские военные, которые цинично убеждают, будто бы они пошли на фронт ради спасения людей.

Затем в студию приходит его мама, плачет, рассказывает, какой же герой ее сын, какой он молодец. Поехал в чужую страну убивать людей– отметил Давлятчин.

Кроме того, на развлекательном канале ТНТ сразу после рекламы регулярно показывают ролики с призывами подписывать контракты с Минобороны России. А в кулинарном шоу "Битва шефов" ведущий теперь вынужден восхвалять скудную минимальную потребительскую корзину россиян с огурцами, гречкой и овсяным печеньем.

Илья Давлятчин добавил, что пропагандистская индустрия оказалась неспособной производить собственный контент. Любые попытки создать новое телевидение сводятся исключительно к заимствованию западных идей.

К каким шагам прибегают российские пропагандисты: смотрите видео