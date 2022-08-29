Идеальная картинка для советского агитпропа

"Теперь нас ждет свободная жизнь!" – именно с этих слов начал свое первое интервью американский ученый-биохимик Арнольд Локшин, прибывший в СССР в октябре 1986 года, привезя с собой жену и троих несовершеннолетних детей.

Молодых Арнольда и Лорен, связавших себя браком в 1969 году, сблизило увлечение левой идеологией. Они оба были убежденными марксистами, противниками американского "империализма" и "милитаризма".

О причинах, побуждавших супругов Локшин покинуть родину и перебраться в Страну Советов, Арнольд довольно подробно рассказывал в многочисленных интервью советским газетам и в мемуарах "Безмолвный террор. История политических гонений на семью в Соединенных Штатах Америки".

Арнольд Локшин описывает атмосферу ненависти и травли, в которой оказалась их семья в Америке. По его словам, по своим убеждениям они оказались под колпаком ФБР, что сопровождалось, в частности, слежкой за всеми членами семьи, тайными обысками в их квартире и на рабочих местах, прослушиванием телефонных переговоров и т.д. А впоследствии было увольнение его и жены с работы, что и стало причиной подачи просьбы о политическом убежище в посольство СССР.

Следует отметить, что ФБР отвергло все обвинения. Хотя проверить то, описаны ли Лапше события, вызывающие много вопросов, на самом деле имели место, все ли это было "лапшой" на уши советских граждан, вряд ли возможно.

Однако это мало кого волновало. Ведь был несомненный факт – жители западного мира сбежали в коммунистический блок. И кремлевская пропаганда не упустила свой шанс и по полной использовала историю с "политэмигрантами" в пользу "империи зла".

СССР 2.0

На первый взгляд может показаться, что указанные и другие подобные истории являются реалиями далекой "холодной войны". Впрочем, это далеко не так. Потомки советских КГБ-истов и пропагандистские "передовики" гибридной войны союзного государства России и Беларуси (что, по сути, является попыткой реинкарнации СССР) не гнушаются старыми методами для их использования в борьбе с ненавистными для них странами свободного мира.

Ситуация, о которой дальше пойдет речь, произошла в наши дни, а именно в середине августа 2022 года - когда Государственный пограничный комитет республики Беларусь сообщил, что пограничный пункт "Тересполь - берестья" пересек гражданин Республики Польша. Проходя пограничный контроль, он попросил предоставить ему политическое убежище. По сообщению белорусских служб, этот человек решил покинуть Польшу "опасаясь за свою жизнь и здоровье".

Несколько позже о беглеце-поляке рассказали на ресурсе провластного правозащитного центра "системная правозащита". По словам ведущего, который поделился подробностями "бегства", поляк сбежал в Беларусь, опасаясь уголовного дела против него, которое должны были возбудить в Польше.

"Я не согласен с риторикой нынешней власти, я не согласен с риторикой оппозиции. Меня преследуют", – заявил на записи беглый человек, представившись как Михал Миштал.

Кто же на самом деле этот Миштал? И действительно ли он является жертвой "преследований по политическим мотивам"? Согласно информации из профиля в фейсбуке, беглый поляк является "генеральным секретарем Польско-российского братства", которое начало свою деятельность в 2017 году. Ранее активисты "братства" пиарили "русский мир", а после начала полномасштабного вторжения России в Украину активизировали восхваление Владимира Путина.

Более того, объединение возглавляет бывший боцман ВМС Петр Радтке. Он писал статьи для прокремлевских СМИ, а также встречал в польской столице (будучи в униформе русского солдата) приближенную к кремлю организацию российских байкеров "ночные волки".

"А именно группировка является важным центром распространения информационной диверсии, особенно из-за огромной, поскольку насчитывает более 7 тысяч членов, тайную дискуссионную группу", – сообщил Марчин Рей – активист, исследующий пророссийские силы в Польше.

Отреагировали на ситуацию и представители польских властей. Так, спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что побег в Беларусь под предлогом "репрессий за взгляды" является закономерным следствием деятельности Михала Миштала и не является неожиданностью.

"Очередной поляк, попросивший убежища в белорусе, начинает работать на пропаганду россии и белорусе. Сегодня беглец впервые обвинил Польшу в репрессиях из-за своих взглядов", – написал в своем твиттере Жарин.

По мнению спикера министра-координатора спецслужб, вскоре белорусский режим использует беглеца для действий против его страны, включая информационные атаки, легитимизирующие обвинения России и Беларуси. По его мнению, нынешняя деятельность Миштала лишь подтверждает предварительную оценку его положения.

"Выступление Миштала перекликается с попытками России представить Польшу как страну, охваченную русофобией, которая стала опасной для россиян и всех тех, кто не разделяет, как утверждает кремль, "русофобский" подход польских властей", - сказал Жарин, добавив, что обвинение Миштала, вероятно, будут усиливаться и будут использованы против Польши.

С позицией представителя польских властей трудно не согласиться. Ведь Миштал, оказывается, является лишь звеном цепи пропагандистской машины москвы, которая на фоне войны в Украине набирает все больше оборотов.

Пропагандистский "конвейер" кремля

Станислав Жарин недаром назвал Михала Миштала "очередным" поляком-искателем убежища. Ведь за последние несколько месяцев он так далеко не единственный.

Так, в конце 2021 года, в разгар миграционного кризиса на польско-белорусской границе, имело место дезертирство Эмиля Чечка – военного, оставившего службу в Войске Польском и бежавшего в Беларусь.

Солдат неоднократно использовался белорусской пропагандой, представлявшей его жертвой польского правительства. В частности, по ее утверждению, причиной дезертирства поляка было несогласие с политикой Варшавы по поводу миграционного кризиса и практикой "бесчеловечного обращения с беженцами".

В марте 2022 года следственный комитет Беларуси обнародовал информацию о смерти мужчины. По данным белорусских властей, Чечка был обнаружен повешенным в квартире в минске, а через полтора месяца его похоронили на военном кладбище в селе долгинов.

Другой случай произошел в июне. Тогда белорусское правительственное телевидение показало материал с участием поляка, представившегося как Марчин Миколаек. Муж бежал в минское якобы от "русофобских настроений", попросив политическое убежище в белорусе.

Кстати, в российской социальной сети "ВКонтакте" уже несколько лет существует профиль Николаека, в котором тот публиковал сообщения, связанные, в частности, с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

"В моем городе, в Свиднице Нижнесилезского воеводства, в центре стоит антироссийский билборд, на котором прямо написаны бандеровские лозунги "Слава Украине, Героям слава". Жители проходят мимо и не видят в этом ничего плохого, главное, что это против россии». ...] "Если в Польше скажешь, что ты за Россию, ты становишься человеком не второго, а третьего сорта". […] В Польше нет свободы слова. В Беларуси есть свобода слова», – посетовал Николай на русском языке для агитационного материала.

Следовательно, ситуация носит системный характер и, по всей вероятности, получит продолжение. А это значит, что "конвейер" кремлевской пропаганды будет продуцировать все новые и новые истории, чтобы оправдать гибридную агрессию против Польши как вернейшего союзника Украины, а заодно – против всего цивилизованного мира.

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