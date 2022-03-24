Соответствующее видео было опубликовано в местном телеграм-канале.

Важно Возвращение к "распятому мальчику": Лещенко опроверг фейки о якобы обстрелах ВСУ мирных

Заметим, что после полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны российским пропагандистам выдали новые методички. Ключевым вопросом, который в России звучит из каждого чайника, является "а где вы были 8 лет назад, когда Украина бомбила Донецк".

На обнародованных кадрах пропагандист пытается рассказать женщине, что якобы именно ВСУ 8 лет "бомбили Донецк". Женщина из Мариуполя подчеркнула, что Украина жила хорошо без российских "освободителей", которые сейчас разрушают мирный город и убивают детей.

А вы были в Донецке? Вы видели, как его бомбили? Ваши же (россияне – 24 канал) его и разбомбили. Как на территорию псевдореспублики "ДНР" могла попасть Украина, чтобы бомбить Донецк,

– спросила женщина.

На вопрос пропагандиста о том, считает ли женщина, что он лжет, жительница Мариуполя ответила:

"Конечно, лжете. Россия не умеет говорить правду. Россия умеет только нагло лгать и создавать провокации".

Пропагандист в Мариуполе промывал мозги женщинам: смотрите видео

Заметим, что Мариуполь уже не первую неделю находится в блокаде российских боевиков. Масштабы разрушений нашего портового города видны даже из космоса. Но рашисты продолжают стрелять по Мариуполю, совершая геноцид против его жителей. Уже погибли более 3 тысяч гражданских. Городская инфраструктура уничтожена почти полностью.

Начальник патрульной полиции Мариуполя просит помощи: смотрите видео