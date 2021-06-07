Пропагандист сообщил о приостановлении расследования его дела 7 апреля, хотя документ СБУ датируется еще 22 апреля.

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Шарий заявил, что расследование по его делу остановили

Не могут узнать мой адрес проживания. Это формально. А реально – в производстве нет ни одного факта вины,

– написал пророссийский блогер.

В тексте документа спецслужбы говорится о том, что правоохранители с 22 апреля не проводят досудебное расследование по делу Шария о госизмене. Остановку там объяснили розыском подозреваемого.

Подозрение пропагандисту Шарию: основное

Шарий – пророссийский блогер, который живет за пределами Украины с 2012 года и оправдывает войну России против Украины.

16 февраля блогеру объявили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей.

Шарий считает, что дело против него – "политическое".

25 февраля его объявили в розыск, так как он несколько раз не явился на допрос.

Где именно находится Шарий, неизвестно. Вероятнее всего, последние 4 года он живет в Испании.



Главное о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала