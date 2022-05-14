Попытки россиян перейти Северский Донец в скором времени будут не менее легендарными, чем штурм Чернобаевки. Таким упрямством в ликвидации собственных солдат и техники, как россияне, не может похвастаться никто в мире.

Читайте также Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Очередная ложь российской пропаганды

В последние дни яркое уничтожение переправы российских оккупантов в Луганской области стало одним из главных событий на фронте. Российские пропагандисты долго думали над тем, как бы оправдать такой мощный провал российской армии.

Поскольку любая логика здесь бессильна, россияне нашли "гениальное" решение: заявить о том, что это на самом деле они уничтожают переправу ВСУ. Эпично и то, что оккупанты использовали для одной из иллюстраций фото собственных потопленных и разбитых танков.

Что ж, такими "успешными" операциями россияне совсем скоро сократят свой танковый парк до минимума, так что российской пропаганде стоит сосредоточиться на сочинении новостей о том, что их танковые войска не разбиты, а полетели проводить так называемую "спецоперацию" в космосе.

Новости с фронта: последние события

Россияне теперь не смогут легко продвигать своих агентов и приспешников в украинскую политику. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий в Украине.

Жители Белгорода и окрестностей опять имеют прекрасную возможность насладиться уютной атмосферой, которую дарит огонь. Очевидцы говорят о том, что загорелось помещение вблизи вокзала. К счастью, гореть будет долго, ведь тушить пожар просто некому – все свои службы Россия привлекла в войне против Украины. Постоянные пожары очень пугают жителей Белгорода – они даже начали рыть окопы вокруг города. От кого собрались защищаться граждане страны-террориста – сейчас большая загадка.

В Харьковской области ВСУ перешли в наступление и гонят российских оккупантов к границе. Враг пытается остановить продвижение наших героев и хоть как-то удержать свои позиции.

Смотрите также – на юге сбили российский самолет: видео