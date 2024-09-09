Одним из главных методов обхода санкций является клонирование содержимого сайта и размещение его на нескольких доменах. Стоит отметить, что значительная часть этих доменов фокусируются на иностранных языках – в частности испанском, немецком и французском.

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Как Russia Today обходят ограничения

По словам аналитиков, эти клонированные веб-сайты нацелены на международную аудиторию с целью влияния на общественное мнение, особенно во время выборов и в политически напряженные моменты.

Когда санкции со стороны ЕС и США вступили в силу, RT потеряли возможность легально работать на нескольких ключевых рынках.

Это ограничение могло резко уменьшить охват, но вместо этого RT адаптировались, используя децентрализованную стратегию – клонируя свое содержимое на нескольких новых доменах. Они перенаправляют пользователей со старых адресов и с "новых дружественных веб-сайтов" на новые домены RT. А их десятки,

– говорится в материале.

Отмечается, что клонированные вебсайты RT повторяют дизайн и содержание, несколько меняя интерфейс или доменные имена, включая название сети.

Какова целевая аудитория пропагандистов

Главное внимание RT сосредоточено на аудитории в испано-, немецко- и франкоязычных странах. Эти регионы являются стратегически важными для пропагандистских кампаний, поскольку они представляют большие и политически важные территории, где общественное мнение может повлиять на выборы или политические решения.

Для испаноязычных стран RT разрабатывает такие веб-сайты, как esrt.online и actualidad-rt.com.

У Германии такие сайты, как RTDE.life, RTnewsde.pro и RTDE.website, были ключевыми платформами для распространения кремлевской пропаганды. Они сыграли значительную роль в распространении дезинформации во время выборов в Европейский Союз и избирательных кампаний в Германии.

Франкоязычные регионы также стали одной из центральных мишеней для RT. Используя такие домены, как rtenfrance.tv, RT стремится охватить франкоязычную аудиторию в Европе и Африке.

RT часто наполняет свои испанские, немецкие и французские платформы контентом, который поляризует аудиторию, сеет недоверие к демократическим институтам и отдает предпочтение политическим партиям или кандидатам, которые симпатизируют российской повестке дня,

– отмечают авторы.

Пропагандисты также усиливают настроения против ЕС, используют "расовую и иммиграционную напряженность" и продвигают ультраправые или популистские партии, которые соответствуют геополитическим целям Москвы.

Авторы материала также представили список доменов RT, которые используются для пропаганды. Среди них есть в частности:

actualidad-rt.com

annurtv.com

dert.online

dert.site

dert.tech

es-rt.com

esrt.online

esrt.press

esrt.сайт

esrt.space

leitertv.com

рт.рс

rtarabic.com

rtbrasil.com

rtde.life

rtde.live

rtde.tech

rtve.es

rurtnews.com

rusian-rt.com

esrt.press

esrt.online

rtde.live

rtde.site

rtde.me

esrt.press

esrt.online

esrt.tech

Несмотря на все усилия властей по ограничению влияния RT, распространение клонированных веб-сайтов значительно усложняет процесс блокировки RT. Каждый раз, когда интернет-провайдеры удаляют или блокируют домен, RT или его филиалы быстро запускают новый сайт-клон под другим названием, который часто размещается в странах с менее строгими правилами в отношении интернет-контента.

Эта децентрализованная структура позволяет RT оставаться устойчивым к попыткам удаления.