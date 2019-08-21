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      "Убитые" под Киевом мать и дочь – живы: результаты успешной спецоперации СБУ

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      Надежда Головач и Юлия Зайковская живы – заказное убийство матери и дочери
      Надежда Головач и ее дочь Юлия Зайкова живы / Коллаж 24 канала

      Правоохранители инсценировали убийство пропавших под Киевом 53-летней Надежды Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковой, чтобы разоблачить и задержать заказчиков преступления.

      Спецоперацию инсценировки преступления совместно провели сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры Киевской области.

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      Во время успешной спецоперации, а именно инсценировки убийства, правоохранители вышли на группу заказчиков преступления. Задержали 4 подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. К счастью, мать и дочь остались живы,
      – рассказали в полиции.

      Заказчиком убийства обеих женщин был бывший муж Надежды Головач. Экс-супруги после развода судились за имущество. Александр Головач понимал, что решение суда будет в пользу его бывшей жены, поэтому заказал и проплатил 50 тысяч долларов за ее убийство. В планировании преступления ему помогала нынешняя жена.

      Правоохранители провели обыски в их доме и нашли там сим-карты, мобильные телефоны, банковские карточки, часть денег, которыми подозреваемые расплачивались за совершение заказного убийства. Всего по делу организации убийства женщин задержали четыре человека.

      Сейчас им готовят подозрение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Полиция открыла уголовное производство по статье о "приготовление преступления" и "умышленное убийство совершено по заказу".

      Что известно об "убийстве" матери и дочери под Киевом?
      Надежда Головач с дочерью Юлией пропали 17 августа по дороге из Броваров, где проживали, в Киев. Неподалеку от столицы в лесу нашли автомобиль Toyota, в котором были документы женщин.

      Впоследствии правоохранители сообщили, что обеих женщин убили по заказу бывшего мужа Надежды Головач. Исполняющим преступления якобы был ранее судимый за умышленные убийства мужчина, которому Александр Головач заплатил 50 тысяч долларов.

      Причинной заказа убийства стал совместный бизнес экс-супругов в Броварах – развлекательный комплекс, куда входят сауны, мотель, автомойка и ресторан. Юлия Зайкова, дочь Надежды от первого брака, также была его совладелицей.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Расследования СБУ
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