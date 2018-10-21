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      Пропавший экс-глава Интерпола может быть уже мертвым, – жена

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      Мэн Хунвэй может быть мертвым, считает его жена
      Мэн Хунвэй может быть мертвым, считает его жена / Фото из свободных сетей

      Супруга президента Интерпола Мена Хунвея, который недавно исчез и написал заявление об отставке, считает, что он может быть убит.

      Об этом сообщает CNN.

      "Я думаю, что это политическое преследование. Я не уверена, что он еще жив. Они жестокие и грязные... Они могут сделать что угодно", – сказала жена Мэна Хунвея.

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      В своем предыдущем интервью женщина заявляла, что пока не рассказывала детям об исчезновении отца.

      Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвея. К тому времени он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября.

      Впоследствии стало известно, что Хунвэй находится под стражей в Пекине. Китайские власти сообщили, что президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции.

      А 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с должности главы Интерпола.

      Теги: Жертвы Новости политики Интерпол
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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