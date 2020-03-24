Пропуска для проезда в Киеве, коронавирус у нардепов – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 марта–в Киеве ввели пропуска для проезда в общественном транспорте. Их могут получить только те, кто вынужден ездить на работу, несмотря на карантин в Украине. Нардеп Сергей Шахов заболел коронавирусом. Он контактировал с некоторыми коллегами. В частности, инфекцию впоследствии заподозрили и у нардепа Сергея Великого, Александра Лукашева и Руслана Горбенко
Также в выпуске:
В Украине хотят ввести чрезвычайное положение.
250 000 экспресс-тестов поступили Украину из Китая.
Депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин подал в Государственного бюро расследований заявление на нардепа Илью Киву.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Большая пустота: The New York Times представил мир во время коронавируса в фотопроекте23 марта , 22:26
-
Новости о коронавирусе 23 марта: умерло 16 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года23 марта , 21:56
-
Мальчик провел свой день рождения онлайн в стиле "Ледяного сердца": видео23 марта , 21:12
Предложения партнеров
Комментарии