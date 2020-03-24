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      Пропуска для проезда в Киеве, коронавирус у нардепов – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 марта–в Киеве ввели пропуска для проезда в общественном транспорте. Их могут получить только те, кто вынужден ездить на работу, несмотря на карантин в Украине. Нардеп Сергей Шахов заболел коронавирусом. Он контактировал с некоторыми коллегами. В частности, инфекцию впоследствии заподозрили и у нардепа Сергея Великого, Александра Лукашева и Руслана Горбенко

      Также в выпуске:

      В Украине хотят ввести чрезвычайное положение.

      250 000 экспресс-тестов поступили Украину из Китая.

      Депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин подал в Государственного бюро расследований заявление на нардепа Илью Киву.

      Когда весенний призыв 2020: кого призовут в армию и какие сроки службы
      23 марта
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Транспорт Новости Киева Верховная Рада Гуд найт Юкрейн
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