Пропуска для проезда в Киеве, коронавирус у нардепов – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 марта–в Киеве ввели пропуска для проезда в общественном транспорте. Их могут получить только те, кто вынужден ездить на работу, несмотря на карантин в Украине. Нардеп Сергей Шахов заболел коронавирусом. Он контактировал с некоторыми коллегами. В частности, инфекцию впоследствии заподозрили и у нардепа Сергея Великого, Александра Лукашева и Руслана Горбенко

Также в выпуске: В Украине хотят ввести чрезвычайное положение. 250 000 экспресс-тестов поступили Украину из Китая. Депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин подал в Государственного бюро расследований заявление на нардепа Илью Киву.