Пропускают ли водители пожарные машины: возмутительный результат черкасского эксперимента

В Черкассах местные спасатели проверили водителей на добросовестность. Они ехали на пожарной машине с включенными проблесковыми маячками. А все для того, чтобы узнать пропустят ли водители спецтехнику.

Об этом сообщает 24 канал.

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Так называемый эксперимент "Маячок" длился час. И примерно половина водителей таки не пустила пожарные машины вперед. А некоторые даже не реагировали на вспомогательные сигналы. Из-за этого их останавливали патрульные. Впрочем, водители уверяют: правила знают и стараются их придерживаться.

"Прижаться к обочине и пропустить транспортное средство, которое едет с проблесковыми маячками", – рассказал водитель Александр Тищенко.

Каждая минута на вес жизни. И когда пожарный вовремя прибывает и вовремя оказывает помощь – пожар не разростается и спасаются человеческие жизни,

– отметил начальник районного отдела ГСЧС Черкасской области Андрей Хижняк.