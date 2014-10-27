Прореформаторские стремления украинцев больше, чем мы предполагали, — польский политик

Результаты досрочных парламентских выборов в Украине свидетельствуют о большой поддержке в обществе проевропейских реформ.

Об этом сказал польский политик, экс-депутат Европарламента Павел Коваль, сообщает УНИАН со ссылкой на Польское радио.

"Политический класс в Украине уже давно не имел такого исторического шанса", — отметил Коваль.

"Если это (результаты экзит-поллов) подтвердится, то окажется, что прореформаторские стремления украинцев — еще большие, чем мы ожидали", — сказал он.

Кроме этого, Коваль считает, что Президент Украины будет вынужден предложить Арсению Яценюку кресло премьера.

"Яценюк до сих пор не провел слишком много реформ. Но результат "Народного фронта" показывает, что Порошенко будет вынужден позвать Яценюка на пост премьера", — отметил политик.

Как известно, Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что договорился с Петром Порошенко о формировании коалиции в новом парламенте.