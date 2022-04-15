По словам Михайлович, с сентября 2023 года Сербия получит возможность диверсифицировать своих поставщиков природного газа и повысить свою энергетическую независимость.
Читайте также Сербия идет в ЕС, но и будет поддерживать хорошие отношения с Россией, – президент Вучич
Страна планирует получать сжиженный природный газ из Греции, а природный газ – из Азербайджана.
Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас есть два направления газоснабжения, но мы зависимы от России. Наше сообщение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции и подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость,
– сказала Михайлович.
Она заявила, что государство сделает все, чтобы иметь достаточно энергии и источников. Но о цене говорить еще рано.
Мы не можем знать точно, какой будет цена на газ. Вопрос в том, какую цену мы сможем согласовать на переговорах с "Газпромом", но она точно не будет такой, как раньше,
– добавила Михайлович.
Действующий договор Сербии с "Газпромом" завершается 31 мая.
Вас может заинтересовать – Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером: видео