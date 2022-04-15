По словам Михайлович, с сентября 2023 года Сербия получит возможность диверсифицировать своих поставщиков природного газа и повысить свою энергетическую независимость.

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Страна планирует получать сжиженный природный газ из Греции, а природный газ – из Азербайджана.

Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас есть два направления газоснабжения, но мы зависимы от России. Наше сообщение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции и подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость,

– сказала Михайлович.

Она заявила, что государство сделает все, чтобы иметь достаточно энергии и источников. Но о цене говорить еще рано.

Мы не можем знать точно, какой будет цена на газ. Вопрос в том, какую цену мы сможем согласовать на переговорах с "Газпромом", но она точно не будет такой, как раньше,

– добавила Михайлович.

Действующий договор Сербии с "Газпромом" завершается 31 мая.

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