Об этом 7 апреля сообщили в американской телерадиослужбе CBS. Страницы взломала группа хакеров, известная как Ghostwriter.
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В компании Meta рассказали, что злоумышленники еще с февраля 2022 пытались атаковать страницы военных. Также заверили, что видео с капитуляцией не успели распространить среди пользователей, их удалили.
Война в соцсетях
Meta, кроме этого, удалила сеть из 200 аккаунтов, действовавших из России. Они распространяли тысячи лживых жалоб против пользователей из Украины и всех критиков Кремля. Активно работать фейковые аккаунты начали в феврале, перед вторжением России в Украину.
После вторжения России в Украину мы наблюдаем нападения на свободу в интернете и попытку закрыть поток проверенных сообщений,
– отметил вице-президент Meta Ник Клегг.
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