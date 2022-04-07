Об этом 7 апреля сообщили в американской телерадиослужбе CBS. Страницы взломала группа хакеров, известная как Ghostwriter.

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В компании Meta рассказали, что злоумышленники еще с февраля 2022 пытались атаковать страницы военных. Также заверили, что видео с капитуляцией не успели распространить среди пользователей, их удалили.

Война в соцсетях

Meta, кроме этого, удалила сеть из 200 аккаунтов, действовавших из России. Они распространяли тысячи лживых жалоб против пользователей из Украины и всех критиков Кремля. Активно работать фейковые аккаунты начали в феврале, перед вторжением России в Украину.

После вторжения России в Украину мы наблюдаем нападения на свободу в интернете и попытку закрыть поток проверенных сообщений,

– отметил вице-президент Meta Ник Клегг.

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