Пророссийские силы развернули кампанию против украинских дипломатов в Латвии
Посольство Украины в Латвии заявило, что против украинского посла Александра Мищенко начали кампанию по дискредитации. Занимаются этим пророссийские силы.
Источник:фейсбук посольства Украины в Латвии
Что заявили в посольстве
Дискредитация посла касается его позиции относительно "Объединения украинских обществ Латвии". Это организация, которой руководили из Кремля.
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Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла и посольства Украины путем компиляции и фальсификации высказываний посла из открытых источников, интервью и тому подобное,
– рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что речь идет о видеоматериалах 40-минутного интервью Мищенко для Radio Baltkom от 30 апреля 2019 года.
"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", – отметили в посольстве.
Что известно об "Объединении украинских обществ Латвии"
- 13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своего состава ОУТЛ. Все потому, что организацию обвинили в антиукраинской позиции.
- Она пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".
- Кроме того, ОУТЛ распространяло дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировали Революцию Достоинства и тому подобное.
- Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.
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