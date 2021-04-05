Посольство Украины в Латвии заявило, что против украинского посла Александра Мищенко начали кампанию по дискредитации. Занимаются этим пророссийские силы.

Что заявили в посольстве

Дискредитация посла касается его позиции относительно "Объединения украинских обществ Латвии". Это организация, которой руководили из Кремля.

К теме Центр "русского мира": латвийскую организацию исключили из рядов Всемирного конгресса украинцев

Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла и посольства Украины путем компиляции и фальсификации высказываний посла из открытых источников, интервью и тому подобное,

– рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет о видеоматериалах 40-минутного интервью Мищенко для Radio Baltkom от 30 апреля 2019 года.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", – отметили в посольстве.

Что известно об "Объединении украинских обществ Латвии"

13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своего состава ОУТЛ. Все потому, что организацию обвинили в антиукраинской позиции.

Она пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".

Кроме того, ОУТЛ распространяло дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировали Революцию Достоинства и тому подобное.

Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.

Обратите внимание! Посол Мищенко публично поддержал решение ВКУ. Он заявил, что организация "скрывала свою антиукраинскую идеологию под вышиванками, украинскими песнями, танцами и украинской кухней".