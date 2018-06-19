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Пророссийские боевики обстреляли санитарное авто ВСУ

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Обстрелянное авто санитаров 93 бригады
Обстрелянное авто санитаров 93 бригады / 24 Канал

На Донбассе боевики российско-оккупационных войск обстреляли санитарную машину медиков 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом украинские военные сообщили в Facebook.

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Обстрел длился с 16:22 до 20:10. Оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, станковые гранатометы СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберные пулеметы НСВ Утес. По позициям бригады было выпущено более 30 минных снарядов.

"Пренебрегая законами международного военного права, террористы повредили своим огнем санитарную машину медиков бригады", – отметили в 93 ОМБр.

В результате вчерашнего обстрела потери среди личного состава отсутствуют.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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