Пророссийские боевики обстреляли санитарное авто ВСУ
На Донбассе боевики российско-оккупационных войск обстреляли санитарную машину медиков 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Об этом украинские военные сообщили в Facebook.
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Обстрел длился с 16:22 до 20:10. Оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, станковые гранатометы СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберные пулеметы НСВ Утес. По позициям бригады было выпущено более 30 минных снарядов.
"Пренебрегая законами международного военного права, террористы повредили своим огнем санитарную машину медиков бригады", – отметили в 93 ОМБр.
В результате вчерашнего обстрела потери среди личного состава отсутствуют.
Источник: 24 Канал
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