Он также подчеркнул важность продолжения военной поддержки со стороны США. По его мнению, наступление уже показало россиянам, что их лидер Владимир Путин не является непреодолимым.

Смотрите также Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Как сенатор прокомментировал операцию в Курске

130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход конфликта,

– заявил Келли выступая в эфире CBS.

В издании напомнили, что во время начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года существовали опасения, что распространение войны на территорию России может привести к региональному или глобальному конфликту. Однако война в большей степени застопорилась, пока украинские войска не проникли в Курскую область.

Ведущая также спросила сенатора о том, считает ли он приемлемым использование американского оружия на российской территории.

"Это моя позиция. Украинцы стали жертвами незаконной агрессии со стороны Владимира Путина, который намеренно убивает мирных жителей. Это незаконное вторжение, и я думаю, что украинцы не планируют удерживать российскую территорию надолго, но это серьезно ослабило позиции Путина", – ответил сенатор.

Келли подчеркнул, что США должны продолжать оказывать Украине военную помощь.

По его мнению, украинское наступление показало россиянам, что Владимир Путин не является непреодолимым защитником, за которого он себя выдавал.

"Он всегда пытался охарактеризовать себя как человека, который собирается защищать Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, что теперь они несколько подвергаются риску", – заметил Келли.