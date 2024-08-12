В частности, глава государства приказал подготовить гуманитарный план для территории проведения операции в Курской области.

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Зеленский поблагодарил за решительные действия

Над гуманитарным планом будут работать МВД, СБУ и некоторые другие чиновники.

Самое важное – был доклад Главкома Александра Сырского по нашим оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции,

– сказал Зеленский.