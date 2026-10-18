Об этом сообщает DW со ссылкой на местную полицию.

Что известно о пробое в ограждении аэропорта Лейпцига?

В северной части аэропорта Лейпциг-Галле в Германии обнаружили повреждение защитного ограждения возле взлетно-посадочной полосы. Пролом в заборе заметили поздно вечером в субботу, 17 октября.

Полиция считает, что с высокой вероятностью ограждение могло быть проломано транспортным средством. После обнаружения повреждения правоохранители начали операцию и обыскали территорию, однако не нашли ни автомобиля, ни посторонних лиц.

Из-за инцидента полеты в северной части аэропорта были временно приостановлены. В то же время в целом происшествие не повлияло на авиасообщение.

Камера наблюдения, установленная вблизи поврежденного участка ограждения, не зафиксировала момент возможного прорыва, поскольку была выключена.

Представители аэропорта пояснили, что 360-градусная камера предназначена в первую очередь для контроля движения самолетов, а не для непрерывного наблюдения за безопасностью периметра. Ее включают вручную по мере необходимости.

В администрации подчеркнули, что аэропорт соблюдает все требования авиационной безопасности. В то же время обеспечить круглосуточное видеонаблюдение вдоль всего ограждения длиной примерно 40 километров сложно.

Особое внимание к инциденту привлекает расположение поврежденного ограждения. Примерно в 1,7 километра от места происшествия стоят три российских грузовых самолета Ан-124.

Они находятся в аэропорту с 2022 года и не могут вылететь из-за санкций Евросоюза против России.

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов"обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Вскоре после временного закрытия аэропорта второй дрон, по версии следствия, едва не столкнулся с грузовым самолетом DHL.

Немецкие следователи вышли на двух подозреваемых по делу. Одним из них является гражданин России, которого связывают с ГРУ.