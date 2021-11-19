Военный получил смертельное пулевое ранение утром 19 ноября. Он служил в 8-м полку специального назначения Сил специальных операций ВСУ.

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Боевой опыт Мрачковского и ранения

По информации благотворительной организации VATRA, Мрачковский впервые оказался в рядах Вооруженных сил Украины еще в 2006 году. Тогда он как срочник попал в 80-ю бригаду. Затем служил и в отдельной роте снайперов ВСУ, а также в 51 и 128 бригадах.

Военный участвовал в боях за Савур-Могилу. Вместе с разведчиками забирал с позиций раненых в самые опасные моменты. Мрачковский получил ранение, но когда выздоровел – снова вернулся защищать Украину от оккупантов. В селе возле Дебальцево серьезно пострадал, когда затягивал раненого побратима на БТР. Тогда ручной противотанковый гранатомет противника попал в броню машины, осколок разорвал легкое воина.

Обратите внимание! В 2015 году Мрачковского отметили орденом "За мужество" III степени – за добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое исполнение воинского долга.

Что Мрачковский говорил о войне

Военный подчеркивал, что снайпер должен быть выносливым и хитрым и всегда сохранять спокойствие. Ведь именно они всегда играют решающую роль на войне. Украинский защитник объяснял, что не берёт к сердцу каждый выстрел. Мол, это только цель, а уничтожает он врагов, а не людей. Как пишет "Новинарня", воина называли "одним из самых результативных снайперов" полка ССО.

Погиб Уберт Мрачковский / Фото из фейсбук-страницы "Ветеранское братство Хмельнитчины"

У погибшего остались жена и ребенок

Товарищ погибшего Виталий Блонский сообщил в фейсбуке, что у Мрачковского остались мать, жена и ребенок. Он подчеркнул, что тот защищал Украину с 2014 года, и, несмотря на ранения на Савур-Могиле и в Дебальцево, снова стал в бой за родину. "Хмельнитчина сегодня потеряла воина. Это траур для всей Украины", – написал друг бойца.