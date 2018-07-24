Прошивка MIUI 10 доступна для смартфонов старого образца

24 июля компания Xiaomi начинает раздачу прошивки MIUI 10 на некоторые из старых моделей смартфонов. В перечне устройства, которые уже три года на рынке.

Об этом сообщает prostotech.com.

То есть все эти смартфоны старого образца получат все преимущества MIUI 10. В целом ее можно будет установить на более чем 30 смартфонах с разных ценовых категорий.

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Прошивка MIUI 10 предусматривает повышение скорости работы смартфонов Xiaomi, а также их автономности. Кроме того, появился новый интерфейс, стилизован он под операционную систему Android P от компании Google.

MIUI 10: перечень устройств

Xiaomi Mi 4 Xiaomi Redmi Note 3 Xiaomi Redmi 3S Xiaomi Redmi 3X Xiaomi Redmi Pro Xiaomi Redmi Note 4 Xiaomi Redmi Note 4X MTK Edition Xiaomi Redmi 4 Xiaomi Redmi 4A

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