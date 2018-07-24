Прошивка MIUI 10 доступна для смартфонов старого образца
24 июля компания Xiaomi начинает раздачу прошивки MIUI 10 на некоторые из старых моделей смартфонов. В перечне устройства, которые уже три года на рынке.
Об этом сообщает prostotech.com.
То есть все эти смартфоны старого образца получат все преимущества MIUI 10. В целом ее можно будет установить на более чем 30 смартфонах с разных ценовых категорий.
Читайте также: Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
Прошивка MIUI 10 предусматривает повышение скорости работы смартфонов Xiaomi, а также их автономности. Кроме того, появился новый интерфейс, стилизован он под операционную систему Android P от компании Google.
MIUI 10: перечень устройств
- Xiaomi Mi 4
- Xiaomi Redmi Note 3
- Xiaomi Redmi 3S
- Xiaomi Redmi 3X
- Xiaomi Redmi Pro
- Xiaomi Redmi Note 4
- Xiaomi Redmi Note 4X MTK Edition
- Xiaomi Redmi 4
- Xiaomi Redmi 4A
Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно