Горнолыжный курорт Буковель обжаловать в суде решение о блокировании подъемников. Представители курорта считают заявления правоохранителей не оправданными, ведь тщательно следят за соблюдением требований карантина.

Кроме того, отмечают, что очереди правоохранители почему-то фиксируют только на Буковеле. Тогда как остальные горнолыжные курорты работает без ограничений.

"Мы зафиксировали большое скопление людей возле подъемников. Это все в течение последней недели..", – сообщил заместитель руководителя Нацполиции Прикарпатья Остап Билейчук.

Показательную блокировку работы Буковеля представители курорта считают политически мотивированной. Ведь происходит оно накануне довыборов в Верховную Раду по этому округу.

А не на камеру отдыхающие рассказывают: "Кататься конечно можно, главное – никаких съемок".

Упреки в сторону Буковеля о причастности к росту числа больных Прикарпатья опровергают местные медики. К тому же замечают, загруженность в Яремчанской и Надвирнянской райбольницах пошла на спад еще до показательного закрытия Буковеля.

"У на сне было ни одного туриста. Массового поступления сотрудников Буковеля – не было. Поэтому такой прямой зависимости я не могу отметить", – отметил заместитель руководителя Надворнянской райбольницы Иван Меланюк.

Пациенты, которые поступали к нам из Буковеля – это лишь травмированные. Им проводили скрининг-тест, он показал отрицательный результат. На свежем воздухе риск инфицирования в разы уменьшается,

– резюмировал главный врач Яремчанской больницы Александр Соколюк.

Местные жители в отчаянии. Для большинства туризм – это основной вид заработка.

"Яремчанщина только и живет малым и средним бизнесом, здесь других существенных поступлений в бюджеты семей нет. Буковель – это центр притяжения вокруг которого все сформировалось за эти 20 лет", – поделился житель Яремче Борис Зубко.

Несмотря на закрытие, на Буковеле таки отстояли право на проведение заранее запланированного чемпионата Украины по горнолыжному спорту. Для участников разблокировали один подъемник и должным образом подготовили трассу.

Эти соревнования внесены в единый календарь и они имеют право проходить. Они проходят по всем правилам карантинных норм. Все участники сдали тест, все живут в Буковеле, минимум контакта – все хорошо,

– отметил представитель Буковель-Спорт Игорь Могильняк.

Представители Буковеля уверяют, что ни одним решением правительства не предусмотрен запрет работы горнолыжных курортов. После тщательных проверок, не имеют замечаний к курорта и представители Госпродпотребслужбы. Поэтому правомерность блокировки правоохранителям Буковеля будут определять в суде.