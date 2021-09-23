Мол, нечестно, что когда они заболеют, для лечения будут тратиться его налоги. Такое мнение ведущий выразил в своей авторской программе "Pro новости" на 24 канале.
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Самоизолируйтесь в лесу, чтобы остальных не заражать, – Овдиенко
Овдиенко считает неправильным, что он, вакцинированный гражданин, будет работать. Взамен противники вакцинации "будут отдыхать на больничном".
Ведь нечестно быть антивакцинатором, но потом звонить в скорую и требовать:
- койко-место;
- кислородный концентратор;
- внимание высокопрофессиональных врачей и медсестер;
- лечение, которое должны оплатить из своих налогов остальные вакцинированные украинцы.
Не хотите прививаться – это действительно ваше право. Но тогда, пожалуйста, самоизолируйтесь в лесу, чтобы остальных не заражать и напишите отказ от госпитализации,
– отметил журналист.
Овдиенко: В Украине все только начинается с COVID-19
Во всем мире третья волна коронавирусной инфекции уже идет на спад, а в Украине все только начинается. И именно из-за вакцинации. Ведь те страны, где привито уже более половины населения, не нуждаются в больничных койках. Вакцинированные люди хоть и заражаются, но болезнь на ногах переносят.
В то же время много украинцев не спешат вакцинироваться. Впрочем, когда заболевают, то требуют и госпитализации, и недешевого лечения, и кислорода и реанимации.
"Это сильно хитро – лелеять свои пещерные фобии о якобы вредности вакцины, а потом умолять врачей вас спасти и жаловаться всем, что вашей семье на лечение от ковида не хватает денег", – подытожил Овдиенко.
Эмоциональное обращение Овдиенко к антивакцинаторам: смотрите видео
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости
- За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине обнаружили 7 866 новых больных коронавирусом. Такие высокие цифры зафиксировали впервые с начала мая. Среди них – 667 детей и 175 медработников. От недуга в течение суток умерли 123 человека.
- Из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина с 23 сентября оказалась в желтой зоне карантина.
- Министерство здравоохранения ввело обязательную вакцинацию для педагогов, работников министерств и чиновников. Если эти работники откажутся прививаться, их отстранят от работы.