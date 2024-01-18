Об этом рассказали журналисты издания. Они отметили, что представители СБУ прибыли в загородный комплекс, в котором велась незаконная съемка членов их команды. Они проводили там обыски.
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Удалили записи с камер наблюдения
Собственно, во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли жесткие диски, на которых содержались записи камер видеонаблюдения.
Журналисты отмечают, что, когда они прибыли на место, уже завершили следственные действия с носителями видео. Также жесткие диски и регистратор изъяли. Представитель СБУ добавил, что нет возможности дать сделать копии. По его словам, жесткие диски "уже извлечены и упакованы в сейф-пакет". В то же время дал рекомендацию на следующий день обратиться в СБУ за копией.
В команде отмечают, что обыск проводился в рамках открытого 17 января уголовного производства. Это касается публикации скрытой съемки и телефонного прослушивания членов команды Bihus.Info.
Журналисты отмечают, что представители их медиа – не пострадавшие в этом уголовном производстве. Более того, СБУ открывала его по собственной инициативе. В то же время представители редакции уже обращались в Национальную полицию с заявлениями об открытии уголовного производства по другим статьям. Правда, пока Нацполиция зарегистрировать свое производство не успел.
Что известно о прослушивании Bihus.Info
- 16 января целый ряд медиа и телеграм-каналов распространили видео. На нем – записаны телефонные разговоры и материалы со скрытых камер, в которых фигурируют члены команды Bihus.Info.
- Сотрудники отмечают, что это видео свидетельствует о том, что между некоторыми записями интервал в несколько месяцев. Это свидетельствует о том, что за редакцией следили в течение определенного промежутка времени.
- Позже Денис Бигус записал видеообращение. В нем он отметил, что команду прослушивали почти целый год.
- Собственно, на территории комплекса, в который и пришли сотрудники СБУ, команда Bihus.Info проводила корпоратив. В номерах членов команды были установлены камеры, чтобы следить за ними.