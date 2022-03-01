Денег нет

Россияне штурмуют банкоматы в попытке раздобыть наличные деньги. Об этом в телеграме сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Он опубликовал видео из Москвы, где в ТРЦ "Цветной" большое количество людей стоит в очереди в банкомат. Однако денег в банкоматах нет.

Смотрите видео очереди в банкомат в Москве

Российские банковские карты превращаются в мусор

В Госспецсвязи сообщили приятные новости о том, что российские банковские карты с каждым днем ​​становятся мусором.

Платежная система Visa заблокировала подсанкционные российские банки и отключила свои услуги. Ранее к подобному шагу прибегли в Mastercard.

Гуманитарная помощь

Сообщается, что Visa осуждает вторжение российских захватчиков в Украину и поддерживает украинцев. Visa Foundation предоставит 2 миллиона долларов фонду UNICEF для гуманитарной помощи украинцам.

Также платежная система удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до 1 миллиона долларов) в фонды UNICEF и Красный Крест, чтобы оказывать помощь Украине.