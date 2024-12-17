Директор и основательница Благотворительного Фонда "Доступ" Мария Кравченко в эфире 24 Канала рассказала, что в этом году удалось реализовать несколько масштабных проектов. В частности, завершено создание инклюзивной уборной для военнослужащих, которые проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) в одном из медицинских учреждений Киева. Организованы комнаты отдыха для тех, кто вынужден ожидать прием у врача по несколько часов.

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Теперь военные могут ждать приема в комфортных условиях, а не в душных коридорах.

Мы создали полностью инклюзивный туалет с нуля. И теперь военные могут сделать очень простые человеческие действия с уважением к ним. Также мы продолжаем ксерить документы. За этот год мы пересекли отметку полмиллиона копий документов для военных. Организовали гардероб, который теперь помогает военным оставить свои вещи и ходить к врачам без чего-то тяжелого,

– рассказала Мария Кравченко.

Фонд активно привлекает новых волонтеров, ведь их помощь нужна всегда. За почти два года деятельности к команде присоединилось более 150 волонтеров.



"Я часто говорю, что это терапевтически. Два-три часа вы можете посвятить на то, чтобы сделать что-то полезное. Можно написать нам на страницу в инстаграме, и мы расскажем подробнее. Можно будет прийти отксерить документы или сделать кофе для тех, кто хочет выпить чего-то горячего", – объяснила директор Благотворительного Фонда.

Что военные ценят больше всего

"Пожалуй, туалет, потому что очень много людей обращает на это внимание", – отметила Кравченко.

Она объяснила, что в Украине существует серьезная проблема с доступностью туалетов. Поэтому создание таких пространств является насущной необходимостью.

Туалет имеет большое количество препятствий – пороги, ступеньки, которые людям с ранениями, с ампутацией, на кресле колесном очень трудно преодолевать. Я запомнила, как один из защитников, который вернулся из плена, в своем интервью сказал, что 70% достоинства человека – это просто нормально сходить в туалет,

– вспомнила Мария Кравченко.



Она добавила, что когда фонд только начинал работать, то команда инициативников работала в Днепре, впоследствии в Полтаве и Львове. Благотворители надеются, что во многих городах появятся такие команды. Они готовы научить всему, что знают, поделиться всеми секретами, историями и советами для того, чтобы больше было команд, которые помогают на месте военнослужащим.





Я мечтаю о том, чтобы мы восстановили собственно новый центр "Доступа" именно во Львове. Военные нуждаются в помощи. Они не только отмечают, что мы сделали какое-то инклюзивное пространство. Само присутствие волонтеров, людей, с которыми можно пообщаться и поделиться тем, что тебе наболело, – это помогает разгрузиться в этом непростом пути, который нужно преодолеть, когда проходишь военно-врачебную комиссию,

– объяснила Мария.

Какие планы на 2025 год

В новом году фонд планирует расширить деятельность и создать ячейки в других городах. Одной из главных задач остается строительство новых инклюзивных туалетов для военных.

"Надо больше создавать доступных инклюзивных пространств, помочь с навигацией в нескольких лечебных учреждениях, поскольку это такие очень простые вещи, которые мы можем сделать. Если будут бизнесы, которые готовы создавать инклюзивные туалеты вместе с нами и использовать нашу экспертизу, то мы бы хотели продолжать строить их. Потому что это о человеческом отношении к тем, кто отдает свое здоровье за то, чтобы мы имели возможность жить и работать в свободной Украине", – подчеркнула Кравченко.