Речь идет о фотографии с погибшими детьми, которые находились в общежитии в микрорайоне ЗАЗ в Чернигове. Семья с тремя детьми постоянно пряталась в подвале. Однажды они вышли поесть в комнату. В это время в дом попала ракета. Все они погибли 17 марта.

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Я с ней (фото – ред.) просыпаюсь. Она придает мне ярости, энергии и адреналина для того, чтобы я мог встать и делать то дело, которое я должен делать, – сказал Чаус.

Фото, с которым просыпается каждое утро глава Черниговской ОВА / скриншот из интервью Суспільного

Также глава ОВА рассказал и о ритуале перед сном.

Когда я засыпаю, я беру открытку Влады, читаю и ложусь спать. Я думаю, что наша страна и Черниговщина заслуживают светлого будущего,

– сказал он.

Открытка от девочки Влады

В конце марта Вячеслав Чаус рассказал, что решил прекратить записывать утренние видеообращения, чтобы враг из них не узнавал важные новости.

После своего "последнего" утреннего обращения глава ОВА получил открытку от девочки Влады, которая написала: "Мы ждем вашего утреннего видеообращения".

Впоследствии Чаус сказал, что открытка стала детонатором для того, чтобы он изменил решение и далее записывал ежедневные обращения.

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