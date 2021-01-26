В Индии фермеры захватили всемирно известный Красный форт: есть жертва, пострадавшие – фото
Тысячи фермеров в Индии протестуют против сельскохозяйственных реформ. Участники акций протеста захватили всемирно известный Красный форт. В результате инцидента один протестующий погиб, десятки пострадавших
Источник: The Guardian
Фермеры и крестьяне протестуют в Индии уже в течение 6 месяцев.
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Акции проходят в районах столицы Дели, а также в других регионах.
Что требуют протестующие
- Отменить 3 новых закона, предусматривающие ликвидацию посредничества и повышение доходов фермеров – им предоставят возможность продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любом месте страны.
- Протестующие считают, что фактически эти законы дают большую власть перекупщикам и угрожают независимости крестьянских хозяйств.
Детали акции 26 января
- Десятки тысяч аграриев собрались в Дели, чтобы выразить недовольство премьер-министром Нарендра Моди и его реформой.
- Они вышли на тракторах и лошадях на разрешенную манифестацию. Одни впоследствии отклонились от согласованного маршрута, прорвали оцепление и захватили Красный форт.
- Люди поднялись на валы и стены крепости, а некоторые даже полезли на флагшток, чтобы снять флаг Индии. Полиция вытеснила фермеров из форта.
- После этого в некоторых частях Дели были проблемы с мобильным интернетом. А власти закрыли некоторые станции метро, чтобы предотвратить новые беспорядки.
- В своем заявлении местная полиция обвинила тех, кто отклонился от согласованных маршрутов, в "насилии и разрушении". Организатор протеста также выразил свое осуждение по этому поводу.
- В Пенджабе и Харьяне на фоне массовых беспорядков в Дели объявили режим "повышенной готовности".
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Есть погибший и много пострадавших
В результате инцидента один участник акции погиб, десятки полицейских и демонстрантов получили ранения.
Что известно о Красном форте?Историческая цитадель Дели, которую построили в 1652 году. Главная туристическая достопримечательность Дели. В 2007 году форт признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории ежегодно проводят военный парад на День республики.
Конфликт фермеров и власти: коротко
- В сельском хозяйстве занята примерно половина населения Индии – 1,3 миллиарда человек.
- Беспорядки среди примерно 150 миллионов землевладельцев беспокоят правительство.
- Девять раундов переговоров с профсоюзами фермеров не привели к прекращению протестов.
Протесты фермеров в Индии: Фото Dilip Mandal, ANI
В Индии протестуют фермеры: смотрите видео
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