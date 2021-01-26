Тысячи фермеров в Индии протестуют против сельскохозяйственных реформ. Участники акций протеста захватили всемирно известный Красный форт. В результате инцидента один протестующий погиб, десятки пострадавших

Источник: The Guardian

Фермеры и крестьяне протестуют в Индии уже в течение 6 месяцев.

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Акции проходят в районах столицы Дели, а также в других регионах.

Что требуют протестующие

Отменить 3 новых закона , предусматривающие ликвидацию посредничества и повышение доходов фермеров – им предоставят возможность продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любом месте страны.

, предусматривающие ликвидацию посредничества и повышение доходов фермеров – им предоставят возможность продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любом месте страны. Протестующие считают, что фактически эти законы дают большую власть перекупщикам и угрожают независимости крестьянских хозяйств.

Детали акции 26 января

Десятки тысяч аграриев собрались в Дели , чтобы выразить недовольство премьер-министром Нарендра Моди и его реформой.

, чтобы выразить недовольство премьер-министром Нарендра Моди и его реформой. Они вышли на тракторах и лошадях на разрешенную манифестацию. Одни впоследствии отклонились от согласованного маршрута, прорвали оцепление и захватили Красный форт.

Люди поднялись на валы и стены крепости, а некоторые даже полезли на флагшток, чтобы снять флаг Индии. Полиция вытеснила фермеров из форта.

После этого в некоторых частях Дели были проблемы с мобильным интернетом. А власти закрыли некоторые станции метро, ​​чтобы предотвратить новые беспорядки.

А власти закрыли некоторые станции метро, ​​чтобы предотвратить новые беспорядки. В своем заявлении местная полиция обвинила тех, кто отклонился от согласованных маршрутов , в "насилии и разрушении". Организатор протеста также выразил свое осуждение по этому поводу.

, в "насилии и разрушении". Организатор протеста также выразил свое осуждение по этому поводу. В Пенджабе и Харьяне на фоне массовых беспорядков в Дели объявили режим "повышенной готовности".

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Есть погибший и много пострадавших

В результате инцидента один участник акции погиб, десятки полицейских и демонстрантов получили ранения.

Справка. В Индии 26 января празднуют День республики – национальный праздник в честь принятия Конституции Индии и перехода страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.

Что известно о Красном форте? Историческая цитадель Дели, которую построили в 1652 году. Главная туристическая достопримечательность Дели. В 2007 году форт признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории ежегодно проводят военный парад на День республики.

Конфликт фермеров и власти: коротко

В сельском хозяйстве занята примерно половина населения Индии – 1,3 миллиарда человек.

Беспорядки среди примерно 150 миллионов землевладельцев беспокоят правительство.

Девять раундов переговоров с профсоюзами фермеров не привели к прекращению протестов.

Протесты фермеров в Индии: Фото Dilip Mandal, ANI

В Индии протестуют фермеры: смотрите видео