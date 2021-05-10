По состоянию на май 2021 года Борис Джонсон находится под следствием из-за своего Карибского отдыха. Политик провел его с партнершей Керри Саймондс во время рождественских каникул в 2019 году.

Кэтрин Стоун – уполномоченная по вопросам парламентских стандартов – рассказала, что расследует возможное нарушение кодекса поведения депутатов.

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Избирательная комиссия также расследует ненадлежащее декларирование займа на выполнение ремонтных работ в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит.

Заместитель руководителя лейбористов Анжела Рейнер заявила, что общественность имеет право знать, кто заплатил за роскошный отдых Джонсона и ремонт его жилища. Кроме того, политик подчеркнула: приоритетом является узнать, что пообещали этим "донорам" взамен.

Как мы видели за последний год, доноры тори получили очень высокую отдачу от своих инвестиций в форме государственных контрактов. Борис Джонсон должен прекратить использовать пост премьер-министра как возможность финансировать свой пышный образ жизни,

– подчеркнула Рейнер.

Подробности о Карибских каникулах Джонсона