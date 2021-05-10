Из-за карибских каникул во время Рождества: против Джонсона начали расследование
По состоянию на май 2021 года Борис Джонсон находится под следствием из-за своего Карибского отдыха. Политик провел его с партнершей Керри Саймондс во время рождественских каникул в 2019 году.
Источник:Guardian
Кэтрин Стоун – уполномоченная по вопросам парламентских стандартов – рассказала, что расследует возможное нарушение кодекса поведения депутатов.
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Избирательная комиссия также расследует ненадлежащее декларирование займа на выполнение ремонтных работ в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит.
Заместитель руководителя лейбористов Анжела Рейнер заявила, что общественность имеет право знать, кто заплатил за роскошный отдых Джонсона и ремонт его жилища. Кроме того, политик подчеркнула: приоритетом является узнать, что пообещали этим "донорам" взамен.
Как мы видели за последний год, доноры тори получили очень высокую отдачу от своих инвестиций в форме государственных контрактов. Борис Джонсон должен прекратить использовать пост премьер-министра как возможность финансировать свой пышный образ жизни,
– подчеркнула Рейнер.
Подробности о Карибских каникулах Джонсона
- Накануне 2020 года Джонсон с Саймондс провели 10 дней на роскошной вилле. Такое удовольствие стоит 15000 фунтов стерлингов.
- Однако отдых политика стал "жестом вежливости" со стороны основателя компании Carphone Warehouse и донора консерваторов Дэвида Росса.
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