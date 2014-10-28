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      Против Оксаны Калетник открыто производство за сепаратизм

      2212 Читати новину українською
      Оксана Калетник
      Оксана Калетник / www.unian.ua

      Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении народного депутата Оксаны Калетник за сепаратизм.

      "На "горячую линию" СБУ в Винницкой области поступили сообщения, в частности, заявление местного жителя о том, что 30 сентября во время встречи с избирателями народный депутат Украины Оксана Калетник выражала лозунги сепаратистского содержания", - сообщает пресс-центр СБУ

      В частности, она заявляла о "легитимности террористических "ДНР" и "ЛНР", высказывалась об их праве отделиться от Украины. 

      Согласно сообщению пресс-центра, следственный отдел управления СБУ в Винницкой области начал досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

      Наши следователи проверяют эту информацию, но хочу подчеркнуть, что Служба безопасности Украины занимает принципиальную позицию в вопросе защиты украинской государственности. Мы благодарны гражданам, которые сообщают в СБУ о возможной подготовке или совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Ни одно такое сообщение не остается без внимания. Основанием для начала досудебного расследования является заявление и доказательства противоправных действий, - заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

      Калетник - народный депутат Верховной Рады 7-го созыва от Коммунистической партии Украины. Она одной из первых вышла из состава фракции в мае этого года после того, как власти заявили о намерении запретить КПУ за сепаратизм в связи с событиями на востоке страны.

      Теги: Новости политики Криминальные новости КПУ СБУ ТОП
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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