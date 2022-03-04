За последние несколько дней оккупанты накопили силы и начали наступать. Были попытки войти в Николаев, идет определенное продвижение в сторону Кривого Рога и Запорожья. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, через несколько дней могут начать бои в окрестностях этих городов.

Важно Они "храбро" набегали на Николаев, но были накрыты "Градами", – Арестович об оккупантах

"Пугаться не надо. Это война. Это было необратимо, что они зайдут. Но вот куда зайдут и удержатся – это вопрос боевого казацкого драйва, действий теробороны, ВСУ и гражданских групп. Если города какие-то оккупированы, это значит, что они будут деоккупированы", – сказал Алексей Арестович.

Он заверил, что никто не забывает Херсон. Город обязательно освободят от оккупантов. Надо просто переждать и читать информацию в украинских СМИ.

Сейчас русские боевики продвигаются по инерции, но переживать не нужно. Все бои, которые происходили за эти 9 дней в окрестностях городов, завершались разгромным поражением россиян. На этом все закончится. Тем более что они ввели уже около 90% войск, которые накапливали у границы.

На этом они и сдохнут. На дальнейшее передвижение у них не будет сил, – заключил Арестович.

Комментарий Алексея Арестовича