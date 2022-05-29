Гранатомет шведского производства Карл Густаф применяют по всей линии фронта. Он отлично зарекомендовал себя в боевых действиях.

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Противотанкового оружия много не бывает. Наряду с Javelin и NLAW украинские защитники на передовой овладели многими простыми, но тоже эффективными образцами вооружения. Среди них – настоящий бестселлер "на полке" тяжелого пехотного оружия шведский РПГ "Карл Густаф", – отмечают в оперативном командовании "Восток".

Точный, надежный, очень эффективный

Один из украинских военных согласился рассказать о видео преимуществах шведского гранатомета. По его словам, в Украину завезли большое количество боеприпасов в это оружие. Есть как кумулятивные снаряды, так и осколочные. Калибр – 84 миллиметра.

На видео защитник продемонстрировал тандемный снаряд : маленькая часть кумулятивного заряда бьет по активной броне танка, а главная часть полностью прошивает защиту.

Важно, что "Карл Густаф" чрезвычайно точен , потому что имеет нарезной ствол. Если стрелять на дистанцию на 600 – 700 метров, то попадает точно "в десяточку". К гранатомету есть оптический прицел, который не слишком подходит для активных боевых действий – с ним много мрака. Но на смену, по словам военного, есть прекрасный механический прицел.

Лучше всего, чтобы с "Карлом Густаф" работали два человека: первый – заряжает, второй – стреляет. Это гораздо проще и быстрее, чем самому все делать.

Непосредственно в боях военный вместе с побратимом носит около себя 5 снарядов. Важно, чтобы были и кумулятивные, и осколочные. Противник обычно двигается по бронированной технике. Поэтому сначала защитники стреляют по "броне", а уже потом осколочным снарядом против пехоты.

Вес гранатомета – 14,5 килограммов. Во время боевых действий это не столь сильно ощутимо.

Его вес – 14,5 килограммов. Но на адреналине в боевых действиях это действительно не сильно чувствуется. Он очень эффективен в боевых действиях. Через свой нарезной ствол гранатомет очень точен. Ну и калибр 84 миллиметра – это очень неплохо. Особого для ручного противотанкового гранатомета, – подчеркнул военный.

Рассказ украинского защитника о шведском гранатомете "Карл Густаф": смотрите видео

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