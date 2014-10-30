Проукраинские силы должны отстаивать усиление местного самоуправления, — Сыроид
По словам кандидата в народные депутаты от партии "Объединение "Самопомощь" Оксаны Сыроид, пророссийских политиков покажет реформа местного самоуправления.
Проукраинские силы должны и будут отстаивать усиление местного самоуправления на уровне территориальных общин, усиление роли правительства на местном уровне, — отметила Оксана Сыроид.
Также она отметила, что пророссийские силы будут отстаивать усиление роли регионов.
Источник: Телеканал новостей "24"
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