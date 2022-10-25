Сайт 24 канала решил разобраться, законно ли то, что у украинцев на блокпостах проверяют телефоны, что там действительно ищут и можно ли отказаться от этой проверки.

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Почему на блокпостах проверяют телефоны

В соцсетях украинцы периодически пишут о том, что на блокпостах военные просят у них телефон, чтобы посмотреть информацию в нем. Кого-то такие действия возмущают, а другие относятся к этому с пониманием, ведь в настоящее время осторожность не помешает.

Волонтер Сергей рассказал в комментарии 24 каналу, что чаще всего телефоны просят показать, когда видят что-то подозрительное.

У меня телефон брали всего несколько раз, и то лишь потому, что я при подъезде к блокпостам забывал его убирать с панели. Поэтому думали, что я мог что-то снимать или фотографировать. Честно говоря, совершенно спокойно к этому отношусь, вокруг столько коллаборантов разоблачают, что пусть лучше проверяют телефоны, если это действительно может помочь,

– говорит волонтер.

Сергей добавил, что его знакомых, у которых в документах указана прописка или место рождения из временно оккупированных областей, телефон берут на проверку гораздо чаще.

Когда видят Донецкую, Луганскую или, например, Херсонскую прописку, намного более подозрительно относятся и тщательнее проверяют. Это ни для кого не секрет. Смотрят в галерею, могут открыть телеграм, какие-то мессенджеры, проверить нет ли подозрительных чатов и другого,

– подытожил мужчина.

Могут ли военные на блокпостах брать телефон на проверку

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, говорит, что вопрос проверки регулируется постановлением Кабинета Министров, утвержденным еще в декабре 2021 года.

В нем говорится, что уполномоченные лица ВСУ, Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной миграционной или Государственной таможенной служб могут проверять документы, вещи, транспортное средство, багаж и грузы людей.

Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая "Адвокатского бюро Анны Даниэль", в свою очередь, говорит, что Конституция Украины гарантирует каждому тайну переписки и телефонных разговоров.

Однако в период действия военного положения происходят определенные ограничения действующих прав. Конкретно вопрос тайны переписки во время действия военного положения в законодательстве не урегулирован. Поэтому все наши граждане вынуждены учитывать обстоятельства конкретной ситуации и быть готовы, при необходимости, предоставить телефон для проверки уполномоченным лицам без лишних слов,

– говорит Даниэль.



Отказ показать телефон может быть подозрительным / Фото liga.net

Анна Даниэль пояснила, что 24 марта 2022 года в Уголовном кодексе Украины появилась статья об уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о движении и перемещении оружия, вооружения, боевых припасов военных и т.п. После появления такой статьи участились случаи проверки телефонов с целью поиска лиц, занимавшихся такими действиями. Например, фотографировали движение военной техники и посылали фото врагу.

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Можно ли отказаться от проверки

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", добавила, что на законодательном уровне действительно закреплено право на проверку и проведение осмотра вещей, в том числе и телефонов граждан. Указанная норма не новая, а была введена еще в декабре 2021 года.

Любой отказ от проверки во время действия военного положения может быть расценен как намерение лица совершить правонарушение. Или нарушение лицом запретов, введенных на территории, где действует военное положение,

– говорит Анищенко.

Игорь Ясько добавил, что отказ пройти проверку будет считаться подозрительным, военные могут задержать человека, транспортные средства и передать правоохранительным органам с целью проверки действий на наличие состава преступления, например, шпионажа.



На блокпостах лучше не доставать телефоны / Фото ГСЧС

Как вести себя на блокпостах

Эксперты советуют на блокпостах во время проверки вообще не доставать телефон, не отвечать на звонки и не носить его с собой. Это нужно для того, чтобы не возникло подозрения, что вы фотографируете или передаете информацию.

Ведь военные не знают, вы просто держите телефон или что-то снимаете. А для безопасности это нужно тщательно проверять.

То же касается и ситуации, когда вы едете к блокпосту на авто. Сейчас водителям запретили использовать видеорегистраторы, поэтому телефоны на панели также могут расценить как попытку снять что-то. Поэтому следует убирать телефон и не отказываться, когда его просят для проверки, ведь при военном положении – это нормальная мера защиты.