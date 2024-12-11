Расследование касается подозрения в злоупотреблениях служебным положением со стороны группы работников структурного подразделения Укрзализныци. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины и Укрзализныцю.

Смотрите также Укрзализныця объявила важные детали нового маршрута в Польшу

Что известно о расследовании на Укрзализныце

По предварительной информации, действия группы работников Укрзализныци привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на популярные международные маршруты. Расследование началось в Киеве и Киевской области.

Утром оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киева и представители Соломенской окружной прокуратуры, совместно со специалистами Департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця", провели обыски по месту жительства подозреваемых служащих, в офисных помещениях подразделения Укрзализныци, в международных поездах во время их отправления и прибытия.

В Укрзализныце отметили, что возможны дополнительные проверки пассажиров, ограничения доступа и задержки рейсов.

Правоохранительные органы призывают пассажиров с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанных с проведением следственных действий.