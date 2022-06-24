Почти на всей территории страны, по данным Sinoptik.ua, ожидается комфортная температура, соответствующая сезонным показателям. Исключение составят лишь западные области и Крым.

Прогноз погоды на выходные

В субботу и воскресенье днем на Востоке, Юге, Севере и Центре Украины термометры покажут +24…+27 °С, на западе – +25…+29 °С. В Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается жаркая погода – до +33 °С. Старайтесь не находиться на солнце с 12:00 до 15:00 и не упускайте возможности выпить тонизирующего чая или воды с лимоном. В Крыму же будет прохладно для этого времени года – +22…+24 °С. Ночью практически во всех регионах Украины температура составит +13…+16 °С (в Одесской и Донецкой областях – +18…+19 °С).

Жителям восточных и южных регионов, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей на прогулку выходного дня рекомендуем захватить зонтик или дождевик – днем возможна гроза. В воскресенье дожди пройдут в Винницкой области.

Аллергикам следует быть осторожнее

На всей территории Украины 25-26 июня остается высокая концентрация пыльцы трав в воздухе. Если вы страдаете аллергией, проведите выходные в городе, а выезжая на природу, не забудьте маску и спрей на основе морской воды для орошения полости носа.

Погода в понедельник

Облачная погода с небольшой облачностью установится 27 июня почти во всех украинских регионах. Только в Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму погода в начале недели будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем составит +28…+30 °С, и только в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +33…+35 °С. Ночью в большинстве регионов ожидается до +15…+17 °С, в Донецкой, Киевской , Одесской и Закарпатской областях – +19…+20 °С.

Народные приметы и верования

Если на Петров день, 25 июня, небо заслонят белые облака, садовникам и дачникам следует быть начеку. Эта народная примета обещает скоро большой град, поэтому советуем держать под рукой плотную пленку. А вот туманный вечер с росой, напротив, гарантировал хорошую погоду в ближайшие дни.

Наши предки следили за насекомыми: если пчелы активно летали с самого рассвета, а мошва собиралась клубами, грядущую неделю должен был порадовать ясной и теплой погодой.