Прожиточный минимум-2019: чего ждать украинцам
Прожиточный минимум в Украине до конца 2019 года должен вырасти на 250 гривен согласно принятого госбюджета. С 1 декабря 2019 года он составит 2027 гривен.
Сейчас размер прожиточного минимума составляет 1777 гривен. С 1 января он должен вырасти до 1853 гривен.
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В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрен такой размер прожиточного минимума:
- с 1 июля 2019 года – 1936 гривен;
- с 1 декабря 2019 года – 2027 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения на 2019 год установлен такой прожиточный минимум:
- для детей до 6 лет: с 1 января 2019 года – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн;
- для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн;
- для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.
Заметим, что в связи с ростом прожиточного минимума в следующем году будет расти и пенсия для некоторых категорий – тех, кто получает минимальную пенсию, социальных пенсионеров (которые не имеют минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии) и тех, кто получает более 10 прожиточных минимумов.
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Закон о госбюджете-2019 также предусматривает, что минимальная зарплата с 1 января 2019 года вырастет до 4173 гривен в месяц (сейчас эта сумма составляет 3723 гривен).
Прожиточный минимум и минимальная зарплата: какие цифры заложили в госбюджет
Что такое прожиточный минимум?
Это сумма денег, достаточная для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья, покупки необходимых продуктов и минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Прожиточный минимум в Украине используют, в частности, для расчета размеров пенсий, социальных пособий и тому подобное.