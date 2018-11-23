Прожиточный минимум в Украине до конца 2019 года должен вырасти на 250 гривен согласно принятого госбюджета. С 1 декабря 2019 года он составит 2027 гривен.

Сейчас размер прожиточного минимума составляет 1777 гривен. С 1 января он должен вырасти до 1853 гривен.

Читайте также: Государственный бюджет Украины 2019: главные цифры

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрен такой размер прожиточного минимума:

с 1 июля 2019 года – 1936 гривен ;

; с 1 декабря 2019 года – 2027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения на 2019 год установлен такой прожиточный минимум:

для детей до 6 лет : с 1 января 2019 года – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн;

: с 1 января 2019 года – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн; для детей от 6 до 18 лет : с 1 января 2019 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн;

: с 1 января 2019 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн; для трудоспособных лиц : с 1 января 2019 года – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн;

: с 1 января 2019 года – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.

Заметим, что в связи с ростом прожиточного минимума в следующем году будет расти и пенсия для некоторых категорий – тех, кто получает минимальную пенсию, социальных пенсионеров (которые не имеют минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии) и тех, кто получает более 10 прожиточных минимумов.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Закон о госбюджете-2019 также предусматривает, что минимальная зарплата с 1 января 2019 года вырастет до 4173 гривен в месяц (сейчас эта сумма составляет 3723 гривен).

Прожиточный минимум и минимальная зарплата: какие цифры заложили в госбюджет

Что такое прожиточный минимум?

Это сумма денег, достаточная для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья, покупки необходимых продуктов и минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Прожиточный минимум в Украине используют, в частности, для расчета размеров пенсий, социальных пособий и тому подобное.