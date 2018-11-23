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      Прожиточный минимум-2019: чего ждать украинцам

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      Прожиточный минимум-2019 в Украине
      Прожиточный минимум-2019 в Украине / today.ua

      Прожиточный минимум в Украине до конца 2019 года должен вырасти на 250 гривен согласно принятого госбюджета. С 1 декабря 2019 года он составит 2027 гривен.

      Сейчас размер прожиточного минимума составляет 1777 гривен. С 1 января он должен вырасти до 1853 гривен.

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      В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрен такой размер прожиточного минимума:

      • с 1 июля 2019 года – 1936 гривен;
      • с 1 декабря 2019 года – 2027 гривен.

      Для основных социальных и демографических групп населения на 2019 год установлен такой прожиточный минимум:

      • для детей до 6 лет: с 1 января 2019 года – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн;
      • для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн;
      • для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн;
      • для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.

      Заметим, что в связи с ростом прожиточного минимума в следующем году будет расти и пенсия для некоторых категорий – тех, кто получает минимальную пенсию, социальных пенсионеров (которые не имеют минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии) и тех, кто получает более 10 прожиточных минимумов.

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      Закон о госбюджете-2019 также предусматривает, что минимальная зарплата с 1 января 2019 года вырастет до 4173 гривен в месяц (сейчас эта сумма составляет 3723 гривен).

       

      Бюджет-2019

      Прожиточный минимум и минимальная зарплата:  какие цифры заложили в госбюджет

      Что такое прожиточный минимум?
      Это сумма денег, достаточная для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья, покупки необходимых продуктов и минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Прожиточный минимум в Украине используют, в частности, для расчета размеров пенсий, социальных пособий и тому подобное.

      Теги: Новости Украины Бюджет Бюджет-2019
      Источник: 24 канал
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