Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете 2020

Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час. Такие размеры минималки заложены в государственном бюджете на 2020 год, который 18 октября окончательно одобрила Верховная Рада.

Госбюджет 2020: прожиточный минимум

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В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:

с 1 января 2020 года – 2027 гривен,

с 1 июля – 2118 гривен,

с 1 декабря – 2189 гривен.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то прожиточный минимум составит:

дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;

дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;

трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.

Как утверждали госбюджет Украины? Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет рассмотрели в трех чтениях. После голосования в Раде, бюджет подписывают спикер и президент, документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он становится законом.