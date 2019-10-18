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      Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете 2020

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      Минимальная зарплата 2020 и прожиточный минимум 2020 – Украина
      Минимальная зарплата и прожиточный минимум в госбюджете 2020 / lviv.molbuk.ua

      Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час. Такие размеры минималки заложены в государственном бюджете на 2020 год, который 18 октября окончательно одобрила Верховная Рада.

      Госбюджет 2020: прожиточный минимум

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      В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:

      • с 1 января 2020 года – 2027 гривен,
      • с 1 июля – 2118 гривен,
      • с 1 декабря – 2189 гривен.

      Что касается основных социальных и демографических групп населения, то прожиточный минимум составит:

      • дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;
      • дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
      • трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
      • лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.

      бюджет 2020

      Как утверждали госбюджет Украины? Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет рассмотрели в трех чтениях. После голосования в Раде, бюджет подписывают спикер и президент, документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он становится законом.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Бюджет Бюджет 2020 Деньги Зарплата Законодательство Минимальная зарплата
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