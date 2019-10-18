Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете 2020
Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час. Такие размеры минималки заложены в государственном бюджете на 2020 год, который 18 октября окончательно одобрила Верховная Рада.
Госбюджет 2020: прожиточный минимум
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В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:
- с 1 января 2020 года – 2027 гривен,
- с 1 июля – 2118 гривен,
- с 1 декабря – 2189 гривен.
Что касается основных социальных и демографических групп населения, то прожиточный минимум составит:
- дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;
- дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
- трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
- лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.
Как утверждали госбюджет Украины? Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет рассмотрели в трех чтениях. После голосования в Раде, бюджет подписывают спикер и президент, документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он становится законом.